Coronavirus: Fontana, 260 ventilatori donati da famiglia Rovati, grazie per importante sostegno

- "L'ennesima importante testimonianza di vicinanza e solidarietà nei confronti della Lombardia e di tutti coloro che soffrono e combattono contro il Coronavirus". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ringrazia la famiglia Rovati che, attraverso la sua holding Fidim, ha donato 260 ventilatori polmonari da destinare al nuovo ospedale in via di realizzazione alla Fiera di Milano. "Ogni giorno, con forza e determinazione - conclude il governatore - proseguiamo la nostra battaglia e la vicinanza di chi ci sostiene è fondamentale per lottare con ancor più determinazione". (com)