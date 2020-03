Coronavirus: Boccalini (Taxi Blu), categoria tra le più esposte, istituzioni intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040 e appTaxi dichiara in una nota: "I taxi sono un servizio pubblico non di linea, che in questi giorni difficili mai si è fermato. E lo sottolineo perché per alcuni forse non è chiaro, ma è palese che siamo tra le categorie, oltre ai medici, alle Forze dell’Ordine e a tutto il personale in 'prima linea', tra le più esposte nell’esercitare il proprio lavoro. In questi giorni ci siamo messi a disposizione anche con azioni di volontariato e supporto perché nonostante il difficile momento vogliamo essere di aiuto alla collettività. In tutto questo però ormai è quasi un mese che chiediamo aiuto alle istituzioni, tutte, che ci stanno dimenticando e ci lasciano nell’incertezza. Incertezza sul come esercitare il nostro lavoro oggi, dandoci delle indicazioni ma senza fornirci le adeguate protezioni e soprattutto lasciandoci alle incertezze del domani. Perché le misure economiche fino ad oggi prese in tal senso non lasciano certo margini di ottimismo e garanzie sul futuro del nostro lavoro”. (com)