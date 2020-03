Coronavirus: centrodestra Lazio, tutelare chi lavora con strumenti necessari, più tamponi

- "I consiglieri di centrodestra del Lazio hanno presentato in queste ore alla giunta regionale un documento operativo di proposte per la gestione dell'emergenza covid-19. Visti i dati registrati nelle ultime settimane, è necessario un cambio di strategia per evitare che la situazione vada fuori controllo come nel nord Italia". Lo comunicano in una nota i consiglieri di centrodestra del Lazio, impegnati a collaborare con la giunta per uscire dall'emergenza. "È fondamentale dotare il servizio sanitario regionale di un numero congruo di tamponi e di kit per test di contagio – prosegue la nota –, e sottoporre al controllo immediato, dunque senza attendere la comparsa di sintomi, medici e personale sanitario, e tutti gli individui entrati in contatto con chi è stato contagiato nei quindici giorni precedenti all'accertamento della positività al covid-19. Tale verifica riteniamo importante venga effettuata anche a tutti i professionisti, a prescindere dalla categoria di appartenenza, che in queste settimane hanno continuato regolarmente a lavorare entrando in contatto con altre persone. Sono anch'essi potenziali vittime e veicoli di contagio. Tutti i soggetti indicati, oltre ad essere monitorati, saranno censiti". (segue) (Com)