Coronavirus: sindacati, metalmeccanici lombardi verso sciopero generale

- I metalmeccanici lombardi sono pronti a dichiarare uno sciopero generale per l’assenza delle condizioni di sicurezza nelle fabbriche per evitare il contagio da Covid-19. “Il decreto del governo - affermano in una nota congiunta le segreterie regionali della Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm - ha definito i settori indispensabili che possono continuare le attività nei prossimi giorni. Riteniamo che l’elenco sia stato allargato eccessivamente, ricomprendendovi settori di dubbia importanza ed essenzialità. Contemporaneamente, il decreto assegna alle imprese una inaccettabile discrezionalità per continuare le loro attività con una semplice dichiarazione alle Prefetture”. Per i sindacati si trattano di “scelte che piegano, ancora una volta, la vita e la salute delle persone alle logiche del profitto”. Per questo, “nelle aziende appartenenti ai settori che non rispondono alle caratteristiche di attività essenziali e, in ogni caso, in tutti quei luoghi di lavoro dove non ricorrano le condizioni di sicurezza definite nel Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, a partire dal 23 marzo 2020, - fanno sapere Sim, Fiom e Uilm - si agirà con lo sciopero già dichiarato dalla categoria a livello nazionale il 20 marzo scorso”. (Rem)