Russia: ministro Salute, sviluppati cinque sistemi per test su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia sono stati sviluppati e registrati cinque sistemi di test per la rilevazione del coronavirus. I settori scientifici e industriali del paese hanno il potenziale per aumentare lo sforzo, come ha dichiarato il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko. "Ad oggi, cinque sistemi di test in grado di diagnosticare l'infezione da coronavirus sono stati registrati nella Federazione Russa. Si tratta di organizzazioni sia statali, che private", ha dichiarato Murashko in un incontro con il primo ministro russo, Mikhail Mishustin. Secondo il ministro i settori scientifico ed industriale hanno il potenziale di espansione e rafforzamento, anche per quanto riguarda la diagnosi dell'infezione da coronavirus. Due laboratori, in cui le persone possono essere sottoposte ai test, hanno già iniziato ad operare nella regione di Mosca. Altri tre saranno presto aperti, secondo il governo regionale. (Rum)