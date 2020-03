Georgia: Ue non riconosce elezioni presidenziali de facto in Abkhazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea continua a sostenere la sovranità e l’integrità territoriale della Georgia, e non riconosce le elezioni presidenziali de facto organizzate nella regione occupata dell’Abkhazia. Lo si apprende da una dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna. “L’Unione europea sostiene l’integrità territoriale della Georgia sulla base delle norme internazionali: alla luce di ciò, non riconosce le elezioni presidenziali de facto che sono state organizzate nella regione occupata dell’Abkhazia”, si legge nel documento. (Res)