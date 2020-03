Coronavirus: numero casi sale a 94 in Moldova, la maggior parte di trasmissione locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 94 i casi di coronavirus confermati dall'Agenzia nazionale per la sanità pubblica della Moldova. Di questi, 38 sono persone giunte dall’estero e 54 di trasmissione locale. La maggior parte dei casi di coronavirus di nuovo tipo sono stati registrati nella capitale moldava Chisinau, ha annunciato il ministro della Salute, del Lavoro e della Protezione Sociale, Viorica Dumbraveanu. Secondo il ministro, attualmente, nell'ospedale Toma Ciorba di Chisinau sono ricoverate 80 persone, dieci delle quali sono in gravi condizioni. Altri tre, due dei quali gravi, sono ricoverati all'Ospedale clinico repubblicano Timofei Mosneaga e otto bambini beneficiano di trattamento nell’Ospedale per malattie contagiose. Due persone sono guarite mentre una persona è deceduta a seguito del contagio con il nuovo coronavirus. Dumbraveanu ha invitato la popolazione a rimanere a casa, a evitare le uscite pubbliche, a prendere tutte le misure di protezione e igiene. Dal 17 marzo al 15 maggio in tutto il territorio della Moldova è stato dichiarato lo stato di emergenza.(Moc)