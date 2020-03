India: coronavirus, Maruti Suzuki sospende produzione auto negli stabilimenti dell’Haryana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica nel paese, ha annunciato la sospensione, fino a data da definire, della produzione e la chiusura degli uffici a Gurgaon e Manesar, nell’Haryana, per contenere la diffusione del coronavirus, di cui si sono registrati 21 casi nello Stato. Anche il centro di ricerca e sviluppo di Rohtak sarà chiuso. In un comunicato ufficiale il costruttore ha assicurato che sono state prese tutte le misure precauzionali previste, come la sanificazione degli ambienti, la misurazione della temperatura corporea dei dipendenti, la riduzione al minimo dei contatti e la loro sostituzione con le videoconferenze, la cancellazione dei viaggi di lavoro, l’igiene personale e il distanziamento sociale. Gli stabilimenti di Gurgaon e Manesar producono circa 1,55 milioni di veicoli all’anno. (segue) (Inn)