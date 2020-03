India: coronavirus, Maruti Suzuki sospende produzione auto negli stabilimenti dell’Haryana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore è in grande difficoltà in India. A febbraio, secondo i dati dell’Associazione dei produttori indiani di auto (Siam), le vendite complessive di veicoli sono diminuite del 19,08 per cento, scendendo, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, da 2.034.597 a 1.646.332 unità. La flessione è attribuita al perdurare del rallentamento economico, che colpisce la domanda, e alla transizione ai nuovi standard sulle emissioni inquinanti BS-VI. Le vendite di veicoli per passeggeri sono scese del 7,61 per cento, passando da 272.243 a 251.516 unità. Quelle di auto si sono ridotte dell’8,77 per cento, da 171.307 a 156.285 unità. Maruti Suzuki India, leader di mercato, ha venduto 133.702 veicoli, il 2,34 per cento in meno. Hyundai Motor ne ha venduti 40.010, il 7,19 in meno. Kia Motors, nuovo concorrente nel mercato, è a quota 15.644. (Inn)