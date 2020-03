Energia: analisi, greggio cinese potrebbe raggiungere 1,15 miliardi di barili nel 2020 (2)

- Secondo quanto riferito, con l'aspettativa di una tiepida domanda di petrolio, si può prevedere che le scorte di greggio cinesi saranno inferiori nel 2020 rispetto al 2019, con la conseguente riduzione delle importazioni di greggio per la raffinazione. La debole domanda e l'interruzione causata dall'epidemia di Covid-19 hanno causato la caduta delle scorte di greggio in Cina di 3,1 milioni di barili al giorno nel febbraio di quest'anno, portando all'accumulo di scorte di magazzino. Lei Sun ha dichiarato: "Il nostro bilancio del greggio mostra che le scorte di greggio sono aumentate di circa 155 milioni di barili tra gennaio e febbraio 2020, equivalenti a circa 2,5 milioni di barili al giorno, il che ha fornito un certo sostegno ai prezzi del petrolio durante questo periodo". Complessivamente, le importazioni di greggio per la raffinazione e lo stoccaggio dovrebbero attestarsi a circa 9,5 milioni di barili al giorno nel 2020, in calo del cinque per cento, rispetto a circa dieci milioni di barili al giorno nel 2019. (Cip)