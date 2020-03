Coronavirus: Faraone (Iv), Azzolina riferisca in Aula su modalità fine anno, valutazione e maturità

- Il presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone sostiene che la scuola, gli studenti e le famiglie "hanno bisogno di chiarezze e di certezza in questo momento di grande precarietà sul futuro". In una nota il parlamentare Iv quindi spiega: "La ministra sta facendo il possibile in questo momento d’emergenza ma il dibattito su come deve finire questo anno scolastico, con i possibili scenari sulla valutazione dei ragazzi, sulle prove di maturità e sulle modalità con cui la didattica online si sta svolgendo da nord a sud del Paese, deve essere fatto in Parlamento, nelle commissioni di Camera e Senato, discusso con tutte le forze politiche e le scelte devono essere oggetto di valutazioni condivise". Per Faraone, "la politica non può continuare a gestire il più grave momento dal secondo dopoguerra con un modello di comunicazione 'uno a molti”'. Basta interviste e dirette fb: vogliamo - conclude - che il Parlamento, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, prenda le decisioni più necessarie ed opportune in questo momento". (Com)