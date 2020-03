Tunisia: emergenza coronavirus, presidenti Saied e Macron a colloquio telefonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Tunisia e Francia, rispettivamente Kais Saied ed Emmanuel Macron, hanno avuto ieri sera una conversazione telefonica a proposito dell’emergenza coronavirus. Lo rende noto la presidenza tunisina in un comunicato. I due hanno confermato reciproco sostegno e solidarietà di fronte alla minaccia pandemica. Saied ha illustrato le misure restrittive assunte per limitare il contagio e l’iniziativa che la Tunisia presenterà oggi in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per coordinare i provvedimenti a livello mondiale. Infine, i due presidenti hanno espresso la volontà di rafforzare la cooperazione per contrastare la pandemia.(Tut)