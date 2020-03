Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), potenziare Farmacap per dare risposte all'utenza

- “Vista la situazione di grande emergenza sanitaria che sta investendo il nostro Paese, il settore socio-sanitario e farmacologico va quanto mai potenziato, per questo crediamo che una realtà come Farmacap necessiti di essere implementata". E' l'appello, in una nota, di Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Accogliamo con favore il messaggio di aiuto che ci giunge dai lavoratori del settore che chiedono alle istituzioni un passo in avanti per dare delle risposte concrete in favore della cittadinanza. Non dobbiamo dimenticare infatti che, tra le attività portate avanti dall’azienda sanitaria, figura anche il monitoraggio quotidiano di più di 1.000 anziani attraverso la telecompagnia. Occorre predisporre tutte le azioni istituzionali necessarie ad attivare corsie preferenziali nell’approvvigionamento dei dispositivi sanitari quali mascherine, gel sanificanti e guanti, intervenendo con gli enti nazionali preposti e con la Regione Lazio. Chiediamo inoltre che si provveda concretamente ad un superamento della carenza di organico del personale farmacista oltre ad una estensione in questo momento straordinario, di tutte quelle attività di supporto alla popolazione anziana, con il coordinamento, possibilmente in smart working, del dipartimento politiche sociali ed i servizi sociali dei municipi”, ha aggiunto Figliomeni.(Com)