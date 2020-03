Coronavirus: Gallera, produzione mascherine da parte di due aziende lombarde

- In merito alla produzione di mascherine, per sopperire alla necessità di approvvigionamento costante e intenso, in Lombardia, l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, intervenendo al programma Agorà su Rai3, ha dichiarato: "Noi stiamo incentivando le nostre aziende a produrle, ma dopo aver fatto delle verifiche con il Politecnico rispetto all'efficacia delle mascherine, - ha concluso - già due di queste aziende sono state testate e stanno già iniziando a produrre e altre lo faranno". (Rem)