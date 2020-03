Coronavirus: Orlando (Pd), sindacati siano responsabili, governo mantenga aperto confronto

- Di fronte ad un eventuale sciopero generale da parte dei sindacati, il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, ha chiesto alle sigle sindacali un "pieno senso di responsabilità" e al governo "di mantenere aperto il confronto. E' essenziale, per noi, che non venga rotto il filo del dialogo". L'esponente del Pd ha parlato a RaiNews24 in merito alla minaccia dei sindacati di una mobilitazione generale legata alle deroghe contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle attività da lasciare aperte, malgrado la vicenda Covid-19.(Rin)