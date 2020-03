Coronavirus: cresce impegno Rai, sottotitoli in tutte principali edizioni principali Tg1 e Tg3

- In un contesto di difficile emergenza sanitaria come quella attuale, con gli italiani chiamati a rimanere in casa per non agevolare la diffusione del coronavirus, Rai Pubblica utilità - si legge in una nota - ha potenziato il proprio impegno, in linea con il ruolo di servizio pubblico, ampliando sulle reti generaliste il palinsesto sottotitolato. Tale palinsesto, che sulle reti generaliste, va ricordato, già copre ormai quasi il 90 per cento circa della programmazione dalle 6 alle 24 - con particolare riguardo agli spazi informativi anche "speciali" - a far data dallo scorso 16 marzo e per tutto il periodo "emergenziale" offrirà due ulteriori principali edizioni sottotitolate del Tg1 e del Tg3: il Tg1 delle ore 13.30 e il Tg3 delle 19. Attraverso la consultazione della pagina 777 di Televideo, Rai Pubblica utilità continua così a garantire agli utenti sordi una costante e sempre più completa informazione.(Com)