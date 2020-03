Coronavirus: Regimenti (Lega), avviare anche nel Lazio sperimentazione farmaco Avigan

- Avviare al più presto anche nel Lazio la sperimentazione del Favipiravir, farmaco prodotto in Giappone dalla Fujifilm Toyama Chemical e commercializzato come Avigan, un antivirale che sembra funzionare in modo risolutivo per combattere l'infezione da Covid-19, anche se solo nella fase iniziale della malattia, intervenendo sull'Urna del virus fino a bloccarne la replicazione nei polmoni e aiutare così la normale respirazione. A chiederlo è l'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti, medico legale e responsabile Sanità per il partito nel Lazio, in una nota congiunta con i deputati leghisti Francesco Zicchieri e Claudio Durigon, rispettivamente coordinatore regionale e responsabile di Roma e Provincia. "La bontà del farmaco – afferma Regimenti in una nota – emerge con evidenza scientifica da diversi studi e ricerche e ha il parere favorevole del direttore del Centro nazionale per lo sviluppo della biotecnologia del ministero delle Scienze cinese. In Veneto, ad esempio, come ha annunciato il presidente Zaia, la sperimentazione partirà a breve e favorevoli in tal senso sono anche Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Proprio oggi l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, si riunisce per valutare se autorizzare la sperimentazione". (segue) (Com)