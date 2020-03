Coronavirus: Regimenti (Lega), avviare anche nel Lazio sperimentazione farmaco Avigan (2)

- "Non c'è altro tempo da perdere – aggiunge Regimenti – perché il farmaco sembra offrire realmente un elevato livello di sicurezza e una chiara efficacia nel trattamento del Covid-19. Dagli studi effettuati, inoltre, risulta che le condizioni polmonari dei pazienti affetti da Coronavirus sarebbero migliorate notevolmente dopo l'assunzione di Avidan. Purtroppo – continua – in Italia abbiamo un sistema burocratico farraginoso e per poter testare e approvare l'uso di farmaci off label bisogna passare attraverso direttive, protocolli, autorizzazioni del Comitato etico, dell'Aifa. Tutto giusto, ma in queste condizioni di emergenza occorre snellire le procedure. Dobbiamo poter utilizzare l'Avigan anche nel nostro Paese, che sta soffrendo un'emergenza epocale a causa di un'epidemia che le nostre istituzioni avrebbero dovuto arginare con misure drastiche già da gennaio, quando cioè venne dichiarata l'emergenza, già da allora avrebbero dovuto blindare l'Italia", conclude Regimenti. (Com)