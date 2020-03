Coronavirus: Boccia (Confindustria), 70 per cento tessuto produttivo italiano chiuderà

- In merito alle decisioni assunte dal governo per arginare il contagio da coronavirus il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha commentato: "Con questo decreto si pone una questione che dall'emergenza economica ci fa entrare nell'economia di guerra. Il 70 per cento del tessuto produttivo italiano chiuderà". Ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital, il capo degli industriali ha spiegato che occorre "occuparci e preoccuparci di come uscire da questa criticità per evitare che molte aziende, se non tutte, per crisi di liquidità potrebbero non riaprire più nel giro di poche settimane". Per Boccia, "usciremo tutti con un debito ma che potrà essere pagato a 30 anni, come un debito di guerra. Dobbiamo intervenire per fare in modo che, quando tutto sarà finito, le aziende riaprano e tutto, con gradualità, torni alla normalità". E sull'entità dei danni economici che l'epidemia causerà ha aggiunto: "Oggi parliamo di numeri più rilevanti del decreto da 25 miliardi, bisogna prenderne consapevolezza. L'Ue lo ha già fatto sospendendo il Patto di stabilità". Il leader di Confindustria ritiene che "ora bisogna lavorare su due strumenti necessari: garantire alle imprese la liquidità, e costruire un'operazione di opere pubbliche in modo che la domanda pubblica possa compensare il calo di domanda privata" e che lo sciopero generale ventilato dai sindacati sia incompressibile: "Non capisco su cosa. Non ho capito cosa si dovrebbe fare più di quello che si è fatto. Cerchiamo di essere compatti sui fini". In merito alla gestione pratica dell'emergenza infine per Boccia occorre porsi due domande: "Come far arrivare i prodotti essenziali a supermercati e farmacie, e come fare per far riaprire le imprese e riassorbire i lavoratori, visto che la cassa integrazione aumenterà".(Rin)