Coronavirus: Locatelli (Consiglio superiore sanità), su restrizioni arrivati a raschiare fondo barile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha commentato le ultime restrizioni varate dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19. "Siamo arrivati a raschiare il fondo del barile - ha detto a "Circo Massimo", su Radio Capital -. E' difficile pensare di andare oltre in termini di misure di distanziamento sociale e blocco delle attività lavorative. Bisogna implementare - ha proseguito Locatelli - le misure di prevenzione del contatto nelle famiglie: chi ha un soggetto positivo in famiglia deve ridurre al minimo i contatti". (Rin)