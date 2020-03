Coronavirus: Sileri (M5s), contagi in calo? Presto per cantare vittoria ma è ottimo inizio

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, ha commentato a Radio Cusano Campus i dati di ieri che vedono i contagi da Covid-19 in diminuzione. "E' sicuramente presto per cantar vittoria, però è un ottimo inizio - ha affermato l'esponente dell'esecutivo -. Noi abbiamo cominciato con le misure restrittive a cavallo tra l'8 e il 9 marzo, il che significa che fra oggi e domani dovremo vedere gli effetti di queste misure. Dobbiamo ancora aspettare qualche giorno perché, come tutti ricordano - ha proseguito Sileri - in quel periodo vi fu un esodo dal Nord verso il Sud. Questo calo sicuramente è iniziato, probabilmente raggiungerà dei numeri migliori in termini di riduzione tra 3-4 giorni. Sicuramente la stragrande maggioranza dei cittadini italiani si è comportata bene. Chi non rispetta le regole è una minoranza, che però può diventare pericolosa per gli altri. L'importante - ha concluso il viceministro alla Salute - è continuare a rispettare le regole". (Rin)