Russia: coronavirus, stanziati 86 milioni di euro per acquistare 5.700 respiratori artificiali

- Il governo russo stanzierà 7,5 miliardi di rubli (86,4 milioni di euro) al budget del ministero dell’Industria e del Commercio per acquistare 5.700 respiratori artificiali. Si tratta, secondo quanto si legge nel decreto pubblicato sul portale per le informazioni legali, di una delle misure adottate dall’esecutive per fronteggiare l’emergenza del coronavirus. inoltre, verranno stanziati 10 miliardi di rubli (115,2 milioni di euro) per l'acquisto di attrezzature per la diagnosi e il trattamento delle malattie epidemiche, oltre a vari tipi di dispositivi di protezione individuale. Infine saranno stanziati 5 miliardi di rubli (57,6 milioni di euro) per acquistare scanner e termometri a infrarossi, oltre a dispositivi di disinfezione dell'aria. (Rum)