Energia: Borsa di Mosca, titolo di Rosneft crolla del 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crollano le azioni di Rosneft nonostante l’annuncio del Consiglio d’amministrazione della compagnia energetica russa sulla semplificazione delle procedure di riacquisto di azioni proprie. Stando ai dati pubblicati in apertura dalla Borsa di Mosca, Rosneft è in caduta libera con un crollo che va oltre il 7 per cento a causa dell’andamento negativo dei prezzi del petrolio. L’annuncio di questa mattina, secondo cui il Cda svoltosi il 18 marzo ha approvato la modifica al programma di riacquisto, semplificando la procedura e rimuovendo alcune restrizioni, pur mantenendo i parametri e le quote invariate. Il programma è stato approvato dal consiglio di amministrazione tenutosi nell'agosto 2018 e prevede l’acquisto di 2 miliardi di dollari di azioni nel periodo 2018-2020. La decisione è stata presa a causa dell’attuale volatilità del mercato petrolifero, ma non sembra al momento aver sortito effetti positivi per l’andamento del titolo azionario della compagnia energetica russa. (Rum)