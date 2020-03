Libia: forze Haftar denunciano violazioni della tregua umanitaria a Tripoli

- Le forze alleate del Governo di accordo nazionale (Gna) avrebbero violato la tregua umanitaria a Tripoli in vigore per evitare la diffusione di un’epidemia di coronavirus. L’accusa proviene da Ahmed al Mismari, portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che assedia la capitale dal 4 aprile 2019. In un tweet, Al Mismari ha dichiarato che le forze di Haftar hanno ucciso "un numero di soldati turchi e mercenari siriani" fedeli al Gna di Tripoli e hanno anche distrutto un veicolo armato, indicando che i nemici "si sono rifiutati di prendere in consegna i corpi dei loro colleghi che ora sono nelle mani dell'esercito". Il portavoce ha affermato che l’Lna ha “risposto all'attacco di un veicolo corazzato turco ACV-15” che sarebbe stato “distrutto” mentre “i terroristi sono stati neutralizzati”. Al Mismari ha infine lanciato una richiesta “alle autorità turche” di avviare contatti per la restituzione “del veicolo corazzato turco con i corpi all'interno". (Bel)