Libia: sequestrata nave cisterna che ha consegnato carburante aeronautico alle forze Haftar

- Le forze del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) hanno sequestrato la nave cisterna battente bandiera liberiana Gulf Petroleum 4, sospettata di aver trasportato illegalmente carburante per l’aeronautica militare dell'Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar (Lna), l’uomo forte della Cirenaica che assedia Tripoli dal 4 aprile 2019. Lo ha detto il comandante nelle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Rida Issa, citato dal sito web informativo “Akhbar Libya”. Issa ha spiegato che la Guardia costiera e la Sicurezza portuale della Libia centrale sono riusciti a impadronirsi della nave cisterna in mare domenica sera, 22 marzo. "Pubblicheranno i risultati delle indagini sulla nave non appena saranno completati", ha aggiunto il comandante. In precedenza, la compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), aveva denunciato l'importazione di questo carico di carburante da parte delle "autorità nella Libia orientale", che sarebbe arrivato a bordo della petroliera Gulf Petroleum 4, scaricata nel porto di Bengasi il 16 marzo proveniente dal porto emiratino di Sharjah. (Lit)