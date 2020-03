Libia: Tajoura annuncia coprifuoco di due settimane contro coronavirus

- Il Consiglio municipale di Tajoura ha proclamato un coprifuoco totale nella località della Libia occidentale, per un periodo di due settimane, a partire da domani alle 18, separatamente dagli altri comuni per i quali il Consiglio presidenziale di Tripoli ha annunciato un coprifuoco di dodici ore. In una nota pubblicata sulla pagina del sindaco del comune libico, ripresa dal sito web d'informazione "Libya Akhbar", si legge che la decisione è stata presa in base al pericolo rappresentato dall'epidemia del coronavirus e alle "scarse precauzioni adottate dal governo di Tripoli, oltre che per l'assenza di un sostegno finanziario per i comuni per far fronte a questa crisi". (Bel)