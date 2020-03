Coronavirus: Sileri (M5s), impatto molto forte su ospedali Lombardia-Emilia-Veneto-Piemonte-Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, è intervenuto sulla situazione degli ospedali alla luce della diffusione del Covid-19. "Purtroppo l'impatto è stato molto forte per Lombardia, Emilia, Veneto, Piemonte ed anche nelle Marche - ha osservato l'esponente dell'esecutivo a Radio Cusano Campus -. La situazione è relativamente più tranquilla nel Centro-Sud. Anche Roma è abbastanza sotto controllo. C'è una certa pressione sugli ospedali, ma molto ridotta rispetto alla Lombardia. Il numero dei decessi purtroppo continuerà a rimanere alto ancora per un po' - ha spiegato Sileri - perché ci sono persone malate da diversi giorni e non riescono a sconfiggere il virus. Bergamo? Vi è stata un'esplosione di casi e questo ha determinato una rapida diffusione con tanti focolai sparsi. Un'analisi più accurata di tutto il panorama consentirà di capire bene cosa è successo. Sappiamo - ha concluso il viceministro alla Salute - che questo virus è più di un'influenza, sicuramente i soggetti anziani sono più fragili, però vediamo che muoiono anche soggetti giovani senza altre patologie". (Rin)