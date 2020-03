Coronavirus: Gaza riceve 150 milioni di dollari dal Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di stampa del Qatar "Qna" ha annunciato che l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, ha ordinato di fornire sostegno finanziario alla Striscia di Gaza per un importo di 150 milioni di dollari in un periodo di sei mesi. L’obiettivo, spiega l’agenzia, è quello di “integrare gli sforzi dello Stato del Qatar per alleviare le sofferenze del fraterno popolo palestinese, a sostegno dei programmi umanitari nella Striscia". L'assistenza finanziaria include il sostegno alle popolazioni nella lotta alla diffusione del nuovo coronavirus. (Res)