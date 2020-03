Arabia Saudita: coronavirus, re Salman ordina il coprifuoco serale per 21 giorni

- Il re Salman bin Abdulaziz dell'Arabia Saudita ha ordinato il coprifuoco dalle ore 19:00 fino alle 06:00 del mattino per un periodo di 21 giorni, a partire da questa sera, per limitare la diffusione del nuovo coronavirus nel Regno. “Il ministero dell'Interno adotterà le misure necessarie per attuare il coprifuoco e tutte le autorità civili e militari devono cooperare pienamente con il ministero a questo proposito”, si legge sull'agenzia di stampa ufficiale saudita "Spa". Le autorità hanno esortato i cittadini a rimanere a casa durante il coprifuoco e a non uscire in strada, tranne nei casi di estrema necessità per non esporre il paese a rischio di pandemia da coronavirus. (Res)