Coronavirus: Landini, ancora aperti settori non essenziali, serve nuovo incontro con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha spiegato di aver detto al governo di non volere che le attività non essenziali mettano a rischio la vita delle persone. "Da quando lo abbiamo detto a quando è uscito il decreto, alcuni settori sono stati tolti, ma continuano a esserci settori non essenziali", ha aggiunto ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Noi abbiamo chiesto un incontro per oggi per andare a precisare le attività necessarie e i settori non essenziali", ha chiarito Landini per poi proseguire di voler chiedere un incontro al governo, "già in giornata". "Oggi - ha ricordato - avremo un teleincontro su Alitalia con il ministro Patuanelli. Sarà anche l'occasione per ribadirgli che vogliamo un incontro per parlare del decreto".(Rin)