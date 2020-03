Energia: Russia, per Novatek dividendi a 20 centesimi di euro per azione per il 2019

- Il Consiglio di amministrazione di Novatek ha raccomandato agli azionisti il pagamento di dividendi per il 2019 pari a 18,1 rubli per azione (0,20 euro al tasso di cambio attuale). Stando a quanto riferito da una nota della società, inoltre, è stata fissata per il 24 aprile l’assemblea annuale degli azionisti. “Il Consiglio di amministrazione di Novatek ha raccomandato che l'assemblea generale annuale degli azionisti approvi il pagamento dei dividendi per i risultati del 2019 per un importo di 18,1 rubli per azione ordinaria, esclusi i dividendi provvisori pagati secondo i risultati del primo semestre del 2019, fissati a 14,23 rubli (0,16 euro) per azione ordinaria", si legge nella nota in cui si specifica che il registro dei dividendi si chiuderà l’8 maggio. Tenendo conto dei dividendi provvisori, i pagamenti totali per il 2019 ammonteranno a 32,33 rubli (0,37 euro)per azione ordinaria, il 24,1 per cento in più rispetto al 2018. (Rum)