Croazia-Ungheria: premier Orban offre aiuti dopo il terremoto che ha colpito Zagabria

- Il premier ungherese Viktor Orban ha offerto gli aiuti alla Croazia dopo il terremoto di magnitudo 5,3 che ha colpito Zagabria. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Orban ha scritto all'omologo Andrej Plenkovic esprimendo cordoglio per le persone ferite durante la scossa. Orban ha affermato di "credere che in questi tempi difficili i popoli dell'Europa centrale esprimano la solidarietà reciproca in ogni modo possibile".(Zac)