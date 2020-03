Coronavirus: Albania, sale a quattro il numero delle vittime nel paese

- Sono quattro le vittime del coronavirus in Albania, dopo che questa mattina un 43enne è deceduto a Kavaja dopo essere stato ricoverato. Lo riferisce l’agenzia di stampa albanese “Ata” specificando che l’uomo non presentava altre patologie pregresse, eccetto l’obesità. Nei giorni scorsi sono stati registrati i primi due casi di persone guarite da coronavirus in Albania, come ha reso noto il ministro della Sanità, Ogerta Manstirliu, spiegando che i due, ricoverati all'ospedale per le malattie infettive di Tirana, "sono risultati negativi al Covid-19 anche nel secondo test, e stanno per lasciare l'ospedale". (Alt)