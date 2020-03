India: coronavirus, rientrati dall’Italia 263 indiani

- Sono tornati in India ieri 263 indiani, prevalentemente studenti, rimpatriati dall’Italia a causa dell’epidemia di Covid-19. Lo ha reso noto l’ambasciata indiana a Roma. Il volo Air India è partito da Roma dopo che una squadra di medici indiani ha effettuato sui connazionali i tamponi per il coronavirus, risultati tutti negativi. Per loro è previsto comunque un periodo di quarantena di 14 giorni. La rappresentanza diplomatica, via Twitter, ha ringraziato le autorità italiane per la collaborazione e il ministro degli Esteri di Nuova Delhi, Subrahmanyam Jaishankar. Secondo l’ambasciata d’India in Italia, circa 160 mila indiani vivono nel nostro paese, tra i quali circa 3.800 studenti universitari. (segue) (Inn)