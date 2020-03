India: coronavirus, rientrati dall’Italia 263 indiani (2)

- Una circolare emessa il 5 marzo dalla Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) indiana richiede a chi sia stato in Italia e voglia tornare in India un certificato di negatività al coronavirus, ma il test in questo momento in Italia non viene effettuato a persone che non presentano sintomi. Il governo indiano, quindi, ha deciso di provvedere direttamente ai test. Il primo ministro, Narendra Modi, ha ringraziato la compagnia aerea di bandiera e i suoi equipaggi per il lavoro che stanno svolgendo per rimpatriare i connazionali da paesi particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria. (Inn)