Energia: Total taglia dividendi e spesa in risposta a crollo prezzo petrolio

- Il colosso petrolifero francese Total Sa taglierà con effetto immediato le spese, ridurrà i dividendi per gli azionisti e congelerà le assunzioni, in risposta al crollo dei prezzi del petrolio causati dallo scontro tra i maggiori produttori mondiali e dal brusco calo della domanda, conseguenza della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato l’ad Patrick Pouyanne tramite un videomessaggio ai dipendenti, che ha potuto visionare anche il quotidiano “Wall Street Journal”. Le misure di austerità adottate dal quarto maggior colosso petrolifero occidentale ammonteranno a 5 miliardi di dollari. Total intende anche contrarre prestiti per 4 miliardi di dollari, destinati ad assorbire in parte le perdite per 9 miliardi causate dal brusco calo dei prezzi del petrolio. (Nys)