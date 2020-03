Coronavirus: Russia, 71 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore

- Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Russia nel corso delle ultime 24 ore: è quanto annunciato dal premier, Mikhail Mishustin, durante un incontro con i vicepremier, confermando che i contagi nel paese salgono a 438. "In Russia, la situazione non si sta sviluppando in modo così brusco come in altri paesi, soprattutto europei. Abbiamo 71 casi nuovi registrati in un giorno, mentre 17 persone sono guarite", ha dichiarato Mishustin, secondo quanto riferito dai media russi. "Tutte queste misure, comprese le restrizioni, l'autoisolamento, a cui ora sono costrette le persone e le istituzioni, ci hanno permesso di vincere su un fattore molto importante: il tempo. I medici sono meglio preparati nel caso in cui l'infezione si dovesse diffondere rapidamente", ha affermato il primo ministro. Secondo il centro operativo per il contenimento del contagio, tutti i nuovi casi sono stati segnalati a Mosca.(Rum)