Giappone: Olimpiadi, Usa e Canada non intendono partecipare ai Giochi a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70 per cento di 300 atleti olimpici statunitensi consultati nell’ambito di un sondaggio dal quotidiano “Usa Today” si è dichiarato favorevole a un rinvio delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma a luglio, alla luce della pandemia di coronavirus in atto. “Il 41 per cento (degli atleti consultati) afferma di non sostenere la conduzione dei Giochi come da programma questa estate, e un altro 34 per cento ritiene tale opzione complicata, e afferma di siano necessarie altre informazioni”, spiega il quotidiano. Gli atleti consultati hanno partecipato ad una assemblea virtuale del Comitato olimpico e paralimpico Usa. Le Olimpiadi di Tokyo registrano frattanto la prima defezione ufficiale: il Comitato olimpico del Canada ha annunciato oggi che non invierà i propri atleti a Tokyo il prossimo luglio, ed ha chiesto formalmente il rinvio di un anno dei Giochi.Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha fatto riferimento oggi, per la prima volta, all’ipotesi di rinviare le Olimpiadi estive di Tokyo alla luce della pandemia di coronavirus, un giorno dopo l’annuncio da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio) riguardo lo studio di vari piani operativi per i Giochi, che contemplano anche l’ipotesi di un posticipo. Abe, che sono a ieri ha insistito di voler procedere a ospitare l’evento nella sua “forma completa”, come da programma, ha preso atto delle crescenti difficoltà causate dal contesto di crisi globale. “Se sarà difficile organizzare i giochi in questo modo, dovremo decidere di rinviare, dando la priorità alla salute degli atleti”, ha detto il premier durante una sessione parlamentare nella giornata di oggi. “Anche se la decisione definitiva spetterà al Cio, concordiamo che la cancellazione non è un’opzione percorribile”, ha aggiunto Abe.La scorsa settimana, il primo ministro del Giappone ha dichiarato agli altri leader del Gruppo delle 7 maggiori economie globali di non avere ancora assunto una decisione in merito all’eventuale rinvio delle Olimpiadi estive di Tokyo. I leader del G-7 hanno tenuto una videoconferenza questa settimana, ed hanno espresso il loro sostegno al rispetto del programma “completo” dei Giochi, in programma dalla fine di luglio ma minacciati dalla pandemia del nuovo coronavirus. La dichiarazione di Abe, che non ha volute rivelare se dai suoi interlocutori sia giunto il suggerimento di rinviare i Giochi, giunge mentre in Giappone cresce la sfiducia in merito alla possibilità di procedere con l’evento secondo il programma. Il ministro per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, ha precisato che il riferimento di Abe al programma “completo” dei giochi è da intendersi come la conduzione delle Olimpiadi secondo le tempistiche e il calendario programmati, e con la presenza di spettatori sugli spalti.Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha tenuto mercoledì 18 marzo una conferenza telefonica “costruttiva” con i rappresentanti di 220 atleti internazionali, in merito alle incerte prospettive delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e alla minaccia rappresentata dalla pandemia di coronavirus. Bach ha ammesso di aver dovuto fronteggiare molteplici dubbi, dopo che numerosi atleti di primo piano hanno criticato pubblicamente la decisione del Cio di proseguire con il programma originale dell’evento, nonostante la gravissima situazione di emergenza globale in atto. “Siamo stati molto costruttivi nel valutare il percorso verso Tokyo, e tutti hanno compreso che abbiamo ancora quattro mesi di tempo. Intendiamo continuare ad essere molto realistici nella nostra analisi”. Tra i vertici del Cio serpeggia però il dubbio, e diversi rappresentanti dell’organizzazione hanno ammesso che non esiste soluzione “ideale” di fronte alle preoccupazioni crescenti di atleti e opinioni pubbliche.I tentativi del Giappone di salvare i progetti per le Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dalla fine di luglio, hanno registrato martedì la prima presa di posizione contraria a livello internazionale. Un membro canadese del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha accusato ieri l’organizzazione di essere “insensibile e irresponsabile” per non aver ancora preso atto della crisi sanitaria globale, portando avanti senza alcun ripensamento i piani per l’evento. Hayley Wickenheiser, ex atleta olimpica vincitrice di quattro medaglie d’oro nell’hockey sul ghiaccio femminile, ha scritto sul proprio profilo Twitter che “questa crisi è più grande delle Olimpiadi”. “Gli atleti non possono allenarsi. I partecipanti non possono fare piani per il viaggio”, ha aggiunto Wickenheiser, che è membro della commissione atleti del Cio. “Credo che da parte del Cio, insistere e andare avanti (…) sia insensibile e irresponsabile dato lo stato dell’umanità. Non sappiamo cosa accadrà tra 24 ore, figurarsi tra tre mesi”.Il vicepresidente del Comitato olimpico del Giappone, Kozo Tashima, ha personalmente annunciato ieri, 17 marzo, di essere risultato positivo ad un test per il nuovo coronavirus. L’annuncio è destinato a complicare ulteriormente gli sforzi di Tokyo di salvare le Olimpiadi estive in programma nella capitale giapponese alla fine di luglio, e minacciate dalla pandemia di coronavirus che sta rapidamente avanzando su scala globale. “Oggi il mio test è risultato positivo al nuovo coronavirus”, recita una nota ufficiale diffusa da Tashima tramite la Japan Football Association (Jfa), di cui è presidente. Nella nota, Tashima sottolinea di essersi recato all’estero dal 28 febbraio, facendo tappa a Belfast per l’annuale riunione dell’International Football Association Board (Ifab), e poi ad Amsterdam per presentare la candidatura del Giappone ai Mondiali di calcio femminili del 2023.Il 69,9 per cento dei cittadini giapponesi è convinto però che le Olimpiadi estive di Tokyo non si terranno come da programma, a causa della pandemia causata dal nuovo coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio pubblicato ieri dall’agenzia di stampa “Kyodo”, ed effettuato telefonicamente nel corso del fine settimana. Per il momento, il governo giapponese prosegue i preparativi, e sostiene di voler tenere le Olimpiadi come da programma, dal 24 luglio al 9 agosto, e le Paralimpiadi dal 25 agosto al 6 settembre. L’opinione dei cittadini giapponesi resta divisa in merito alla gestione della crisi sanitaria da parte del governo conservatore, che però ha recuperato consensi rispetto al picco negativo di febbraio, dal 41 al 49,7 per cento.Abe e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno intrattenuto una conversazione telefonica oggi, 13 marzo (ora giapponese), discutendo tra le altre cose le ricadute dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo il resoconto fornito da un portavoce del governo giapponese, Abe ha dichiarato all’inquilino della Casa Bianca che il Giappone intende dare il via alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo alla fine del mese di luglio, come da programma. Durante la conferenza stampa tenuta a margine del colloquio, Trump ha però riferito di aver suggerito al premier giapponese un rinvio delle Olimpiadi al prossimo anno: tale decisione, per quanto dolorosa, “sarebbe migliore dello spettacolo dato da stadi vuoti ovunque”, ha detto Trump. “Io direi che forse è il caso di posticipare al prossimo anno”, ha aggiunto il presidente, ribadendo poi l’amicizia personale che lo lega al premier giapponese. La conversazione tra i due leader è stata richiesta da Trump, che ha espresso una posizione più cauta in merito all’evento sportivo rispetto a quella ottimistica delle scorse settimane. (Res)