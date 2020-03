Kazakhstan: coronavirus, misure anticrisi ammonteranno a 10 miliardi di dollari

- Il pacchetto di misure anticrisi a sostegno delle imprese e della popolazione del Kazakhstan stanziate per fronteggiare l’emergenza del coronavirus ammonterà a 10 miliardi di dollari. Lo ha affermato il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev durante una riunione con i vertici istituzionali del paese centro-asiatico organizzata per discutere lo stato d’emergenza. Tokaeyv ha sottolineato che il paese sta assistendo a una "tempesta perfetta". "La pandemia, la battaglia delle superpotenze petrolifere e un calo record degli indici azionari si sovrappongono agli squilibri del sistema economico globale che si sono accumulati negli ultimi anni. In tali condizioni, dobbiamo dare una risposta economica adeguata, fare affidamento su un'imprenditoria sana e competitiva, aiutarla a sopravvivere e diventare più forte", ha detto il capo dello Stato kazakho. Secondo Tokayev, è importante identificare rapidamente i settori più colpiti dallo stato di emergenza e ridurre la domanda da parte della popolazione e attuare una serie di misure a loro sostegno. (segue) (Res)