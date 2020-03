Kazakhstan: coronavirus, misure anticrisi ammonteranno a 10 miliardi di dollari (2)

- Uno dei meccanismi efficaci per sostenere questi comparti sarà la sospensione dei pagamenti di capitale e degli interessi su tutti i prestiti alle piccole e medie imprese (Pmi) colpite dall'attuale situazione negativa. "Sarà necessario sviluppare una serie di misure per stimolare le attività commerciali e garantire la stabilità dei prezzi. Pertanto, ritengo necessario fornire alle Pmi un differimento del pagamento di tutti i tipi di tasse e altri pagamenti obbligatori per un periodo di tre mesi, senza addebitare multe e sanzioni", ha affermato il presidente. Inoltre, secondo Tokayev, si dovrebbero considerare la necessità di una riduzione temporanea dell'Iva sui prodotti agricoli e alimentari e l’azzeramento dei dazi doganali sulle importazioni di beni di prima necessità. (Res)