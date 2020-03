Cina: coronavirus, nove vittime a Wuhan e 39 nuovi casi importati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha segnalato zero nuovi casi a livello nazionale di Covid-19 nella Cina continentale. Non sono stati segnalati nuovi casi di infezione ieri, domenica 22 marzo, a Wuhan, epicentro dell'epidemia, che segna il quinto giorno consecutivo senza nuovi casi di infezione. La commissione sanitaria della provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale, ha affermato che anche la provincia cinese centrale ha registrato un aumento pari a zero dei nuovi casi nelle ultime 24 ore. Hubei ha registrato nove nuovi decessi, tutti a Wuhan. La Commissione ha riferito invece di 39 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, tutti importati. Il totale di casi importati sale così a 353. Dei 39 casi di recente importazione, dieci sono stati segnalati a Pechino, dieci a Shanghai, sei nel Fujian, sei nel Guangdong, due rispettivamente nello Shandong e nel Gansu e uno rispettivamente nello Zhejiang, nell'Henan e nel Chongqing, secondo la commissione. (segue) (Cip)