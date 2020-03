Cina: entrate settore telecomunicazioni in aumento dell'1,5 per cento a gennaio e febbraio

- Le entrate combinate del settore delle telecomunicazioni in Cina hanno raggiunto 224,2 miliardi di yuan (circa 31,55 miliardi di dollari) nei primi due mesi di quest'anno, con un aumento dell'1,5 per cento su base annua. Lo ha riferito il ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica cinese (Miit). Nel dettaglio, i ricavi delle comunicazioni su rete fissa dei tre giganti delle telecomunicazioni - China Telecom, China Mobile e China Unicom - nel periodo sono stati pari a 75,3 miliardi di yuan (10,6 miliardi di dollari), con un aumento dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente. I ricavi dalle comunicazioni mobili delle tre aziende hanno raggiunto 148,9 miliardi di yuan (circa 21 miliardi di dollari), contribuendo al 66,4 per cento delle entrate totali del settore, ha riferito il Miit. (segue) (Cip)