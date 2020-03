Cina: entrate settore telecomunicazioni in aumento dell'1,5 per cento a gennaio e febbraio (2)

- Il traffico Internet mobile è aumentato del 44,2 per cento su base annua a 23,5 miliardi di gigabyte nel periodo, con il traffico via cellulare che sale del 39,7 per cento su base annua a 22,6 miliardi di gigabyte, pari al 96,4 per cento del totale. Circa 1,26 miliardi di abbonati hanno navigato in Internet tramite i loro telefoni, rappresentando il 79,9 per cento di tutti gli utenti di cellulari. L'industria ha promosso attivamente la crescita di servizi a valore aggiunto tra cui data center Internet, big data, cloud computing e intelligenza artificiale. I tre principali operatori di telecomunicazioni hanno guadagnato 28,1 miliardi di yuan (3,9 miliardi di dollari) di servizi a valore aggiunto nel periodo, con un aumento del 16,7 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)