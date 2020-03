Singapore-Australia: firmati nuovi accordi bilaterali

- Singapore e Australia hanno esteso ed intensificato l’ambito della cooperazione bilaterale tramite la firma di 10 nuovi accordi oggi, in occasione di una videoconferenza tra i primi ministri dei due paesi, Lee Hsien Loong e Scott Morrison. I due capi di governo si sono confrontati in occasione del Quinto incontro annuale dei leader dei due paesi, che si è tenuto in forma virtuale a causa della pandemia di coronavirus in atto. I nuovi accordi, personalmente firmati da ministri di Comunicazione, Difesa ed Esteri dei due paesi, estendono la cooperazione a nuovi ambiti e settori, come l’innovazione e l’economia digitale. (segue) (Fim)