Italia-Cina: coronavirus, videoconferenza su trattamento pazienti anziani

- Esperti di medicina cinesi e italiani hanno tenuto una videoconferenza sul trattamento delle persone anziane contagiate da Covid-19. "L'invecchiamento della popolazione costituisce una parte molto importante della cultura italiana e sono un gruppo vulnerabile per il virus", ha spiegato Gianni Genga, direttore generale dell'Istituto nazionale italiano per la salute e la scienza sull'invecchiamento. "È importante differenziare i sintomi dell'infezione tra gli anziani", ha spiegato Luo Guangwei dell'Ospedale numero uno di Wuhan, capitale della provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia. "È necessario misurare le temperature corporee e verificare la loro storia medica dei pazienti, perché i primi segni non sono necessariamente febbre e sintomi respiratori. È anche importante chiedere se hanno febbre, tosse, stanchezza e mancanza di appetito", ha spiegato Luo. I medici cinesi hanno anche menzionato l'importanza dell'intervento psicologico. "Gli esperti cinesi condivideranno maggiori esperienze e risponderanno a domande", ha affermato Zhang Junhua, del Centro di sviluppo delle risorse umane per la salute sotto la Commissione nazionale sanitaria cinese. "Non vediamo l'ora di aumentare gli scambi e la cooperazione scientifica e di ricerca tra istituti di ricerca medica cinesi e italiani", ha affermato Zhang.(Cip)