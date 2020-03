Cina: coronavirus, Banca centrale prevede rallentamento inflazione

- L'inflazione al consumo in Cina subirà probabilmente un rallentamento nei prossimi trimestri, per effetto del contenimento della Covid-19 e il miglioramento delle forniture di mercato. Lo ha dichiarato ieri Chen Yulu, vicegovernatore della Banca popolare della Cina (Pboc, Banca centrale). L'impatto dell'epidemia di Covid-19 sui prezzi al consumo si farà ancora sentire nei prossimi mesi, ma la Pboc si aspetta che l'inflazione complessiva diminuirà di trimestre in trimestre, di pari passo con il ripristino del tessuto produttivo e della logistica nazionali. L'indice dei prezzi al consumo della Cina, il principale indicatore dell'inflazione, è cresciuto del 5,2 per cento su base annua a febbraio, leggermente in calo rispetto al guadagno del 5,4 per cento a gennaio. Chen ha affermato che la stabilità dei prezzi è ampiamente soggetta ai fondamentali economici e che l'equilibrio globale tra domanda e offerta e macroeconomia stabile non supporta l'inflazione o la deflazione a lungo termine. Il vicegovernatore ha dichiarato che la Banca centrale presterà attenzione alla flessibilità e all'adeguatezza nell'attuare la politica monetaria prudente, per trovare un equilibrio tra garantire la stabilità della crescita, prevenire i rischi e contenere l'inflazione. (segue) (Cip)