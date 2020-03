Cina: coronavirus, Banca centrale prevede rallentamento inflazione (2)

- Secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs), i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,8 per cento su base mensile. I prezzi dei prodotti alimentari, che rappresentano quasi un terzo della ponderazione dell'Ipc della Cina, sono aumentati del 21,9 per cento rispetto all'anno scorso, contribuendo con 4,45 punti percentuali all'aumento dell'indice mentre il nuovo coronavirus ha interrotto le forniture e le richieste del mercato. "Le restrizioni ai flussi di trasporto e di persone, così come le chiusure delle imprese durante il periodo in esame hanno influito sulle forniture di cibo, mentre le crescenti richieste da parte dei residenti di casa per accumulare alimenti combinate per aumentare i prezzi", ha detto il funzionario della Nbs Zhao Maohong. Nei primi due mesi del 2020 l'Ipc è aumentato in media del 5,3 per cento su base annua, in aumento di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (segue) (Cip)