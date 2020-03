Cina: coronavirus, Banca centrale prevede rallentamento inflazione (3)

- Nei giorni scorsi il ministero del Commercio cinese (Moc) ha riferito che i consumi in Cina hanno mostrato una forte resilienza nonostante le ripercussioni economiche a breve termine causate dalla Covid-19: l'epidemia non cambierà la tendenza alla stabilità a lungo termine dei consumi cinesi. "Le vendite di generi alimentari sono cresciute del 9,7 per cento annuo nei primi due mesi del 2020. Gli indumenti protettivi e i prodotti per la salute e l'igiene hanno registrato un notevole aumento delle vendite", ha detto il funzionario del Moc, Wang Bin, durante una conferenza stampa. Il ministero ha spiegato le vendite al dettaglio di beni di consumo sono diminuite del 20,5 per cento nei primi due mesi di quest'anno, in calo di 28,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Alberghi, ristoranti, negozi di barbiere, grandi magazzini e centri commerciali sono stati tra i più colpiti, con molti meno clienti a partire dallo scoppio dell'epidemia. "Man mano che le politiche per aumentare i consumi inizieranno ad avere effetto, la crescita dei consumi della Cina si riprenderà", ha detto Wang. (Cip)