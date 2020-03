Coronavirus: Conte, giorni più difficili, oggi saranno distribuite 4 milioni mascherine

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avverte che questi saranno i giorni più difficili da quando è iniziata l'emergenza coronavirus e assicura che oggi saranno distribuite quattro milioni di mascherine. "Questi saranno i giorni più difficili perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta del contagio e i numeri cresceranno ancora. Siamo in attesa nei prossimi giorni degli effetti delle misure adottate - spiega il premier in un'intervista a 'La Stampa' -. Lo avevo detto da subito che non si sarebbero visti nell'immediato. Le restrizioni sono quelle indicate anche dal Comitato tecnico-scientifico. Adesso abbiamo compiuto un nuovo passo in avanti, chiudendo tutte le attività produttive che non sono strettamente necessarie né indispensabili a garantirci i beni e i servizi essenziali. Ma molto dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima". (segue) (Rin)