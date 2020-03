Asia: coronavirus, accelerazione pandemia grava su indici azionari e petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni sempre più rigide adottate dai governi mondiali per contenere il virus intensificano le preoccupazioni degli investitori in merito alla ricadute economiche. I future sull’indice S&P 500 hanno ceduto il 4,1 per cento al termine della seduta di contrattazioni mattutina ad Hong Kong. Gli indici Dow Jones Industrial Average e S&P 500 sono reduci dalla loro peggior settimana da ottobre 2008. Nell’area del pacifico gli indici azionari di Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong e Shanghai hanno ceduto tutti dal 3 al 7 per cento, mentre l’indice giapponese Nikkei 225 ha registrato un lieve rialzo. (Git)